Homem saiu de Sinop (MT) com destino a Santarém (PA) e não deu mais noticias-Família pede ajuda para encontrar

A família de Ademar Almeida Junior, de 29 anos, está desesperada a procura dele, que desapareceu há 7 dias, ele pegou ônibus a empresa Ouro e Prata na cidade de Sinop (MT) com destino a cidade de Santarém no Pará, e nunca mais deu notícias.

O boletim de ocorrência confeccionado nesta segunda-feira (17), narra que no dia 13/01 por volta das 21h10, um colega de trabalho do jovem, entrou em contato com o marido da comunicante, perguntando se eles teriam notícias do jovem, pois o mesmo disse que não iria trabalhar, porque iria ao médico, não dando mais notícias.

Na rodoviária, a irmã conseguiu as imagens do sistema de segurança de uma empresa de transporte rodoviário, onde viram o jovem entrando na rodoviária com uma mochila preta. Também conseguiram as informações que Ademar comprou passagens para Santarém no Pará, com outra empresa de transporte rodoviário.

Quem souber noticias de Ademar pode ligar para os telefones abaixo.

Conforme a informação, Ademar saiu dia 12 de janeiro de 2022, da cidade de Sinop (MT) com destino para cidade de Santarém no Pará, para estudos, e nunca mais deu notícias.

A família postou nas redes sociais o pedido de ajuda

