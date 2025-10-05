Homem se entrega à polícia após feminicídio na Vila Isol, em Novo Progresso

Foto: Reprodução/46° BPM| Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou ter matado a companheira utilizando uma caixa de som e uma faca após uma discussão.

Na manhã deste sábado (05), por volta das 6h, policiais militares, realizaram a captura de um homem acusado de cometer feminicídio no distrito de Vila Isol, localizado às margens da rodovia BR-163, no km 1000, em Novo Progresso.

De acordo com o relatório policial, a guarnição realizava rondas de rotina quando avistou um homem trajando uma gandola do Exército nas proximidades do prédio do destacamento. Durante a abordagem, ele foi identificado como José Miranda de Sousa, de 50 anos, conhecido como “Neto” ou “Surdo”.

O suspeito afirmou aos policiais que estava se entregando voluntariamente por ter matado sua companheira, identificada como Solene da Conceição Araújo, de 39 anos. O crime teria ocorrido na noite de sexta-feira (03), por volta das 23h, no distrito de Vila Isol.

Em depoimento, José Miranda relatou que utilizou uma caixa de som da marca JBL e uma arma branca para agredir a vítima até a morte. Ele alegou ter cometido o crime após uma discussão, durante a qual teria sido agredido e ameaçado por Solene.

Após a confissão, a guarnição conduziu o acusado até a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

O caso será investigado como feminicídio, crime previsto no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Ascom PMPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/10/10:47:54

