Homem se infiltra no “Free Fire” para sedar e estuprar adolescente

Foto: Divulgação | Na casa do suspeito, a polícia apreendeu diversos sedativos e seringas, usados para sedar a vítima antes de cometer o abuso sexual.

A Polícia Civil do Estado do Amazonas prendeu um homem de 32 anos, no município de Coari, suspeito de se infiltrar no jogo on-line “Free Fire” para atrair adolescentes até sua casa, sedá-los e estuprá-los. O indivíduo, identificado como Alex Sandro Silva Santos, mais conhecido como “Mudinho”, é investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável tendo como vítima um adolescente de 14 anos.

O crime foi descoberto após a mãe da vítima perceber que ele aparentava não estar bem e que estava passando boa parte do dia sonolento. Ela verificou que ele tinha várias lesões nas partes íntimas. O adolescente foi levado ao hospital regional de Coari, onde foi constatado que ele havia sido estuprado.

A investigação

A polícia civil de Coari colheu informações e ouviu o depoimento da vítima, além de se basear em exames de conjunção carnal e no exame de corpo de delito.

No hospital, os profissionais perceberam que o garoto tinha perfurações por agulhas na região do braço. Naquela altura, o adolescente já estava sem frequentar a escola há semanas, devido às altas doses do medicamento a que foi submetido.

Segundo o delegado José Barradas Jr, “Mudinho” conheceu a vítima por meio do jogo on-line chamado “Free Fire”. Após conquistar a confiança do adolescente, ele o chamou para jogar na sua casa, com a intenção de cometer o abuso.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca, os investigadores encontraram, na casa do suspeito, diversos medicamentos controlados, seringas, receitas de uso controlado, além de medicamentos utilizados para drogar as vítimas.

O suspeito foi preso no último domingo (28/9) em sua residência, no bairro Urucu, em Coari, e responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis ele será encaminhado à audiência de custódia e posteriormente ao presídio de Coari, onde ficará à disposição da justiça.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/07:11:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...