Homem se irrita com buzina, atira contra carro e mata bebê de 1 ano

Foto: Reprodução | A pequena Layla Sofia foi atingida por um disparo na cabeça. O suspeito foi preso e levado para a Delegacia Regional de Itabaiana (SE).

Uma discussão de trânsito ocorrida na madrugada desta terça-feira (24\6), em Areia Branca (SE), culminou na morte de uma criança de um ano e 11 meses. A pequena Layla Sofia Menezes Santos foi atingida por um tiro na cabeça após um homem se irritar com o pai da menina por uma suposta ultrapassagem e também com uma buzina.

Layla chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu ao ferimento.O homem responsável pelo disparo foi preso horas depois e afirmou que atirou para assustar o condutor do veículo, o pai de Layla.

Informações da Polícia Civil de Sergipe apontam que os pais e a criança retornavam de uma festa junina quando o crime ocorreu.

O pai da bebê utilizou a buzina do carro para pedir passagem ao suspeito que conduzia uma picape. Inicialmente, ele teria deixado o carro da família passar, mas depois perseguiu o veículo e atirou contra os ocupantes.

Veja:

Prisão

A Polícia Militar localizou e prendeu o homem por volta das 9h desta terça (24\6). Na residência em que ele estava, também foram encontrados a arma de fogo utilizada no crime e o veículo envolvido na ação.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Itabaiana, onde prestará depoimento. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer todos os detalhes do crime.

Segundo informações já apuradas pela Polícia Civil, o autor do disparo teria como alvo o pai da criança, que conduzia o veículo no momento da ocorrência. No entanto, o tiro acabou atingindo fatalmente a criança, que estava no banco de trás, ao lado da mãe, posicionada atrás do motorista.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/08:17:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...