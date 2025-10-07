Homem se joga em córrego para tentar fugir da polícia, mas é preso em tubulação

Foto: Reprodução | Outro suspeito tentou escapar correndo, mas foi detido

Um homem se jogou em um córrego em Suzano para tentar fugir da polícia durante uma perseguição contra uma quadrilha de ladrões de carros.

A cena foi registrada pelas câmeras corporais dos policiais da Rocam. Durante a perseguição pelas ruas movimentadas da cidade, os criminosos não hesitaram em acelerar para tentar despistar as autoridades. No entanto, ao pararem sobre uma faixa de pedestres no meio da rua, decidiram abandonar o veículo e continuar a fuga a pé.

outro suspeito tentou se livrar de uma mochila enquanto corria pelas ruas. Exausto e sem opções para escapar, ele acabou se rendendo aos policiais com as mãos levantadas.

Os agentes seguiram o segundo suspeito até localizá-lo escondido dentro de uma tubulação em Ferraz de Vasconcelos. Após ser encontrado apenas pelos pés visíveis no esconderijo improvisado, ele foi retirado do local e detido.

Na mochila abandonada por um dos fugitivos, foram encontrados quatro celulares roubados; dois deles pertenciam às vítimas que estavam no carro sequestrado pelos criminosos. Todas as vítimas saíram ilesas, enquanto os suspeitos foram presos e aguardam julgamento.

