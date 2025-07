Homem se passa por ‘amiga’ e engana menina de 10 anos para obter fotos íntimas; suspeito é preso

Homem foi preso, em Sinop (MT), após se passar por menina na internet e aliciar criança de 10 anos, moradora de São Vicente (SP) — Foto: Polícia Civil

Mãe da vítima, moradora de São Vicente (SP), percebeu o comportamento estranho da menina, assumiu o controle do celular e passou a interagir com o criminoso, que foi preso em Sinop (MT), após investigação da Polícia Civil.

Um homem de 50 anos foi preso em Sinop, no Mato Grosso (MT), suspeito de aliciar uma menina de 10 anos, moradora de São Vicente (SP), pela internet. Segundo a Polícia Civil, ele se passava por uma adolescente em aplicativos de mensagens e, após conquistar a confiança da vítima, solicitou imagens íntimas.

A prisão ocorreu durante a operação interestadual “Inimigo Íntimo”, conduzida pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Vicente, com apoio da Seccional de Praia Grande.

A mãe da criança, ao notar mudanças no comportamento da filha, assumiu o controle do celular e passou a conversar com o suspeito, que chegou a enviar um vídeo de pornografia infantil e confirmou ter recebido imagens da menor.

A denúncia levou à abertura de uma investigação de abuso infantil no ambiente virtual. Com base nas conversas e dados extraídos do celular da vítima, os policiais rastrearam o suspeito e o localizaram em Sinop.

Com apoio da polícia da cidade mato-grossense, foram apreendidos dispositivos e materiais que indicam possível envolvimento em uma rede de produção e compartilhamento de pornografia infantil na última sexta-feira (18).

O homem está à disposição da Justiça de São Paulo, e o caso segue sob investigação. A Polícia Civil reforçou o alerta aos pais e responsáveis sobre os riscos do ambiente digital e a importância da supervisão constante do uso de redes sociais por crianças e adolescentes.

Outro caso: Menina desaparece após conversar com homem em jogo

A adolescente desapareceu após sair de casa em Santos, no litoral de São Paulo, no dia 6 de julho. Ao g1, a mãe dela, Maria Patrícia Melo de Menezes, contou ter descoberto que a filha conversava com um homem que conheceu em um jogo online um dia antes do sumiço da menina.

Segundo a mãe, a menina ligou na manhã de 11 de julho pedindo para a família mandar um veículo buscá-la em São Bernardo do Campo. A tia da adolescente, Michele Cristina de Melo, confirmou que a menor retornou para Santos em um moto táxi.

Fonte: g1 Santos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/07/2025/14:34:59

