Homem se passa por vizinho e atira na testa de morador em Parauapebas (PA)

Foto: Ilustrativa | Vítima foi baleada na testa ao atender chamado na porta de casa; autor do crime segue foragido e caso está sob investigação da Polícia Civil.

Na manhã desta quinta-feira (10), um homem identificado como Edivaldo de Castro foi vítima de uma tentativa de homicídio em sua residência, localizada na Avenida Q, em Parauapebas, região sudeste do Pará.

Segundo informações da Polícia Civil, por meio da Equipe de Investigação de Homicídios da 20ª Seccional, a vítima foi surpreendida por um homem que bateu à sua porta por volta das 8h30, se passando por vizinho. Ao sair para atender, Edivaldo foi alvejado com um disparo de arma de fogo na região da testa.

O crime foi comunicado à polícia através de um grupo hospitalar via aplicativo de mensagens. Edivaldo foi socorrido por vizinhos e encaminhado ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP), onde permanece internado sob cuidados médicos.

O autor do disparo ainda não foi identificado, e o caso segue em investigação. A Polícia Civil segue com diligências para apurar a motivação do crime e localizar o responsável. A população pode colaborar com informações que auxiliem na elucidação do caso, garantindo sigilo absoluto.

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/08:22:22

