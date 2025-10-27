Homem sobe em caixa d’água de supermercado e ameaça se jogar no MT

Foto Reprodução| Corpo de Bombeiros foi acionado e realiza negociações para tentar convencer o homem a descer da estrutura com segurança

Um homem de 59 anos subiu em uma caixa d’água de um supermercado na Avenida Alzira Santana, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, na manhã de hoje (26), e está ameaçando tirar a própria vida.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas e realizam negociações para tentar convencer o homem a descer da estrutura com segurança.

A Guarda Municipal apoia a ocorrência, isolando a área e auxiliando nas tratativas.

De acordo com familiares, o homem faz uso de medicação controlada para depressão. Duas filhas estão no local e informaram que ele está separado desde 2013 e tentou uma reconciliação recente com a ex-esposa, sem sucesso. Também foi informado que há também uma medida protetiva em vigor contra ele.

Os bombeiros relatam que o homem apresenta comportamento instável, alternando momentos de calma e agitação, subindo e descendo a estrutura.

A operação envolve 19 militares do Corpo de Bombeiros em cinco viaturas; cinco profissionais do Samu, com uma ambulância e duas motocicletas; e quatro guardas municipais em duas viaturas.

