Homem sofre fratura exposta em acidente de trânsito em Novo Progresso

Imagem Ilustrativa | Na noite da última segunda-feira (13), por volta das 19h10, um acidente de trânsito foi registrado na Rua Curua, no bairro Cristo Rei, em Novo Progresso (PA).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o senhor Moisés conduzia uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, de cor azul, quando teve a via cortada por um veículo Fiat Siena, de cor preta, que realizava uma conversão para entrar em uma garagem. Com o impacto, o motociclista sofreu uma fratura exposta na perna esquerda.

O condutor do Fiat Siena permaneceu no local até a chegada da ambulância, que socorreu a vítima e a encaminhou ao hospital municipal.

A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal culposa no trânsito, e as providências cabíveis estão sendo tomadas.

