Homem sofre fratura peniana e sangramento externo em motel

O Corpo de Bombeiros de Sinop (447 quilômetros de Cuiabá) foi acionado para atender uma ocorrência em um motel da cidade, no último domingo (27), após um homem de 35 anos sofrer uma fratura peniana. A vítima ainda estava tendo uma hemorragia externa, o que levou ao chamamento por socorro.

Conforme as informações da corporação, a mulher que estava com o homem ligou para a Central de Operações do Corpo de Bombeiros (Copom) e relatou sobre a fratura do pênis e o sangramento externo. Os profissionais então orientaram-na a iniciar procedimentos até a chegada da equipe.

Os bombeiros pediram para que ela enrolasse uma toalha no pênis do homem, como forma de estancar o sangramento. Quando a corporação chegou ao local, notou que a hemorragia externa já havia sido controlada e também que havia uma ruptura na lateral da base do órgão genital.

O homem foi encaminhado ao Hospital Regional para tratamento médico. O atual estado de saúde dele não foi informado.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, este não é o primeiro caso que eles têm de atender em motel. Numa das ocorrências um homem sofreu um infarto após ingestão de medicamento para impotência e em outro um solicitante trancou uma algema e perdeu a chave.

A corporação esclarece que situações inusitadas são atendidas com a mesma seriedade já que representam o alívio de cidadãos que se encontram em situações delicadas.

Fratura peniana

A fratura peniana é um evento relativamente raro, ocorrendo principalmente durante a relação sexual. A pressão sobre uma estrutura firme pode causar curvatura aguda do pênis e romper a albugínea (membrana que cobre os corpos cavernosos que aprisiona o sangue durante a ereção e que propicia a ereção).

Muitos pacientes contam que ouvem um estalo (80% dos casos), seguido de dor e perda rápida da ereção, com descoloração e inchaço no local onde ocorreu a ruptura da albugínea.

Uma vez diagnosticado, na maioria dos casos, o paciente é levado para exploração cirúrgica da lesão e reparo da ruptura da albugínea.

