Homem sofre tentativa de homicídio ao buscar os filhos na escola no Pará
Foto: Ilustrativa | O caso está sendo investigado pela delegacia de Polícia Civil do município.
Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde da última terça-feira (2), em frente a uma escola municipal em Tailândia, no nordeste do Pará. De acordo com informações, o alvo do ataque era um vigilante identificado como Jackson Rodrigues da Silva, de 33 anos, que chegava de motocicleta à unidade de ensino para buscar os filhos.
Nesse momento, um suspeito, que vestia roupa laranja e usava capacete, aguardava em frente ao local e efetuou pelo menos três disparos contra a vítima. Jackson foi atingido no rosto e caiu junto com os passageiros da moto. O suspeito fugiu em seguida.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Geral de Tailândia (HGT). Segundo a unidade, o estado de saúde do vigilante é estável, sem risco de morte. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, que já conta com a colaboração da vítima para identificar o atirador e esclarecer a motivação do crime. Informações que ajudem a polícia devem ser repassadas ao disque denúncia (181).
Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/07:46:57
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com