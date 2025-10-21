Homem sofre trauma grave no tórax durante supino em academia

O episódio evidencia falhas de segurança durante o exercício de musculação e serve como alerta para praticantes e instrutores. | Reprodução

Na manhã desta segunda-feira (20), em uma academia situada em Maceió (AL), um homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após sofrer um grave trauma no tórax enquanto realizava o exercício de supino. A vítima não conseguiu sustentar o peso no momento do levantamento, a barra caiu sobre o seu tronco e resultou em dor intensa e dificuldade para respirar.

Na ficha de atendimento dos socorristas não consta a carga que ele estaria tentando levantar.

O supino é um dos exercícios mais populares para desenvolver a musculatura peitoral, mas também exige técnica, preparo e equipamentos de segurança adequados. A ausência de apoio de um “spotter” (ajudante), o uso de cargas excessivas e a falta de supervisão podem provocar desde lesões musculares até traumas em órgãos vitais ou ossos.

Este acidente coloca em evidência a importância de academias garantirem orientação profissional, verificação do peso adequado para cada aluno, e estruturalmente oferecerem barras de segurança, trilhos de suporte ou equipamentos de salvamento.

Para os praticantes, recomenda-se: nunca utilizar cargas além do próprio nível sem acompanhamento, observar sinais de desconforto ou fadiga intensa durante o exercício, e interromper a atividade imediatamente se sentir dor aguda ou falta de ar.

Este tipo de ocorrência, embora pareça extrema, não é isolada. Por isso, alertar sobre as condições de segurança e a responsabilidade compartilhada, entre aluno e academia, é fundamental para que a busca por melhora física não se transforme em risco.

Fonte: TNH1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/18:32:24

