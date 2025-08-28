Homem suspeito de estuprar menina de 4 anos é preso no Pará

(Foto: Reprodução) – O caso ocorreu no Bairro Bom Jesus e mobilizou a Polícia Militar após uma testemunha procurar uma guarnição para relatar o crime.

Um homem foi preso na última terça-feira (26) em Parauapebas, sudeste do Pará, após ser denunciado por abuso sexual contra uma menina de apenas 4 anos. O caso ocorreu no Bairro Bom Jesus e mobilizou a Polícia Militar após uma testemunha procurar uma guarnição para relatar o crime.

Segundo informações da PM, o suspeito seria filho da babá da criança e moraria em frente à residência da vítima. O abuso teria ocorrido dentro do quarto do suspeito. A denúncia veio à tona quando a criança chegou em casa chorando e relatou à tia que havia sido tocada e violentada por “o filho da babá”.

A irmã do suspeito confirmou aos policiais que viu a menina sair do quarto chorando. O homem não estava em casa no momento da abordagem, mas foi localizado horas depois e preso.

A criança, a tia e familiares do suspeito foram levados à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. O caso segue sob investigação, e o suspeito permanece detido enquanto as autoridades apuram os fatos.

