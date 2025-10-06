Homem suspeito de estupro de vulnerável em Óbidos é preso pela Polícia Militar após denúncia

Suspeito foi preso pela PM no local onde o crime foi praticado — Foto: Polícia Militar / Divulgação

Vítima é neta do suspeito e tem apenas 10 anos de idade.

Um homem de 51 anos foi preso pela Polícia Militar neste domingo (5), no município de Óbidos, oeste do Pará, suspeito de estupro de vulnerável. A vítima é neta do suspeito e tem apenas 10 anos de idade.

O caso chegou ao conhecimento da polícia por volta das 14h20, quando a guarnição recebeu denúncia via telefone funcional. Uma mulher informou que o irmão dela, conhecido pelo apelido de “Cheiro”, teria mostrado o órgão genital para a neta de 10 anos.

Ainda de acordo com a denunciante, o suspeito já vinha fazendo ameaças de morte contra a criança há alguns dias.

A guarnição policial foi até o local indicado, encontrando o suspeito ainda na residência onde havia ocorrido o fato. Ele foi detido e em seguida conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A polícia informou que no momento da prisão, o homem apresentava sintomas de embriaguez, fala arrastada, odor de bebida alcoólica e desiquilíbrio corporal.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/17:36:33

