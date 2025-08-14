Homem suspeito de vários estupros é preso no nordeste do Pará

Um homem suspeito de cometer vários estupros foi preso durante uma operação em Moju, no nordeste do Pará. Ele foi capturado em uma área de difícil acesso no município paraense.

O crime mais recente aconteceu no dia 17 de abril, na PA-475, entre os municípios de Tailândia e Moju, quando um empresário foi assassinado a tiros e a mulher dele e a filha foram estupradas em uma plantação de dendê.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos durante a Operação Silêncio dos Inocentes. O homem de 31 anos é apontado como o autor de um estupro e um latrocínio.

As características repassadas pelas vítimas foram essenciais para que a polícia chegasse até a identidade do suspeito, que também foi o autor de outros dois estupros que aconteceram na mesma região.

“No ano de 2024, mês de agosto e setembro, mais duas adolescentes vítimas em uma estrada da área rural de Moju, levadas para uma plantação de dendê e foram vítimas de estupro”, afirmou Mhoab Khayan, superintendente da Polícia Civil no Baixo Tocantins.

De acordo com as investigações, o suspeito agia sempre do mesmo jeito: cometia os crimes na zona rural do município de Moju, em um raio próximo à casa onde morava.

As vítimas eram levadas para locais isolados, a exemplo de plantações de dendê, onde ele praticava os estupros e depois fugia.

Na casa dele foram encontrados e apreendidos um aparelho celular, duas motocicletas e uma arma de fabricação caseira.

“O aparelho celular, que tem muito conteúdo adulto, tem pasta com senha. A gente está com dificuldade, mas vamos conseguir revelar. Nós estamos aprofundando ainda mais a investigação para revelar todo esse cenário tenebroso”, afirmou Mhoab Khayan.

O homem e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Homicídios de Abaetetuba.

Caso mais recente

O suspeito teria se aproveitado da vulnerabilidade de uma família que estava com o carro parado na rodovia, depois de cair em um buraco, para cometer o crime, no dia 17 de abril deste ano.

Ele teria anunciado o roubo e levado a família para uma área de plantação de dendê, onde estuprou duas mulheres e matou Anderson Fábio Rodrigues da Costa, de 44 anos.

Fonte: G1/Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/10:30:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...