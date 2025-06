Homem tatua camisa do Flamengo no corpo e viraliza nas redes sociais

Foto:Reprodução | Caso inédito no Brasil, tatuagem em tamanho real do uniforme foi feita pelo torcedor José Maurício dos Anjos; veja detalhes

Um torcedor do Flamengo viralizou nas redes sociais após tatuar no próprio corpo, em tamanho real, a camisa do clube rubro-negro.

O empresário José Maurício dos Anjos decidiu eternizar sua paixão pelo time carioca com uma tatuagem que simula o uniforme oficial da temporada de 2015.

De acordo com ele, o processo foi intenso: foram cerca de 32 sessões, somando mais de 90 horas de tatuagem, finalizadas em 2018. O investimento total ultrapassou os R$ 15 mil. “Tenho cerca de 40% do corpo tatuado com as cores do Flamengo”, afirmou.

A escolha do modelo de 2015, segundo José Maurício, “foi o modelo que melhor se encaixou nas medidas do meu corpo”.

O uniforme tatuado também recebeu um toque especial: em 2017, durante um evento, o ex-jogador Zico, ídolo histórico do clube, assinou o “peito da camisa”, que mais tarde foi tatuado de forma definitiva.

Além da camisa, o torcedor possui outras homenagens ao clube espalhadas pelo corpo. Ele tatuou o rosto de Zico na perna, os títulos da Libertadores, uma imagem de Gabigol beijando a taça, além de uma representação do Cristo Redentor usando um cachecol do Flamengo.

“Sou o primeiro e único no Brasil que tem esse tipo de tatuagem”, disse o torcedor. Ele completa afirmando que a tatuagem é “100% permanente”.

Fonte: debatecarajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/08:15:25

