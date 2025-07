Homem tem casa invadida é ferido e levado por criminosos, em Santarém (PA)

Adelson Pereira da Silva foi arrastado de dentro de casa por bandidos e desapareceu — Foto: Reprodução / Redes sociais

Um grande rastro de sangue ficou dentro da casa da vítima que era monitorada com tornozeleira eletrônica.

Um homem que foi preso em março do ano passado, após a apreensão de 150kg de entorpecentes na casa onde ele morava na ocupação Bela Vista do Juá, foi levado por homens armados da residência onde estava morando no bairro Esperança, em Santarém, oeste do Pará, na madrugada desta sexta-feira (4).

A esposa do homem identificado como Adelson Pereira da Silva, esteve na 16ª Seccional Urbana de Santarém ainda na madrugada para registrar boletim de ocorrência do caso, que até a última atualização desta reportagem, estava sendo tratado como sequestro.

Segundo informações do boletim, depois de invadirem a casa de Adelson, homens armados prenderam a esposa dele em um cômodo da casa. Ela acredita que o marido pode ter sido esfaqueado ou baleado antes de ser levado pelos criminosos, devido aos rastros de sangue deixados na casa desde o quarto do casal até o pátio.

Adelson teria sido colocado pelos criminosos na carroceria de uma caminhonete. A vítima era monitorada pelo sistema prisional com tornozeleira eletrônica. O equipamento, no entanto, foi retirado de Adelson e jogado na avenida Quixadá, bairro Esperança.

O caso foi registrado no plantão do delegado Fábio Amaral para os procedimentos cabíveis.

Prisão por tráfico

Adelson Pereira da Silva e a esposa dele Mediane Pontes, foram presos no dia 6 de março de 2024 após a descoberta de uma quantidade de aproximadamente 150 kg de entorpecentes na residência deles, localizada na ocupação Bela Vista do Juá, em Santarém, oeste do Pará.

Além da droga do tipo Skunk (supermaconha) a Polícia Civil também encontrou no imóvel uma arma de fogo, farta munição de fuzil AK-47, além de uma balança de precisão e outros utensílios utilizados para embalar e comercializar as drogas.

Mediane foi colocada em liberdade por ter filhos menores de 12 anos, enquanto Adelson continuou sob custódia, para responder a processo, e ultimamente estava sendo monitorado com tornozeleira eletrônica.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2025/07:11:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...