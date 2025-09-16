Homem tem faca cravada na cabeça após cobrar dívida em Monte Alegre, no Pará

Romison Macedo foi acomodado de bruços na maca devido a faca cravada na cabeça — Foto: Reprodução / Redes sociais

O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Turu. O suspeito foi preso pela PM.

Um homem teve um faca cravada na parte de trás da cabeça após um desentendimento no bairro Turu, em Monte Alegre, oeste do Pará, na tarde desta segunda-feira (15).

De acordo com informações repassadas por testemunhas à polícia, a agressão teria ocorrido após a vítima identificada como Romison Macedo Ribeiro cobrar uma dívida de droga e ameaçar o suspeito e a família dele. Os dois discutiram e em seguida, o suspeito avançou contra a vítima com uma faca.

A Polícia Militar foi acionada após Romison invadir uma residência para escapar do suspeito após ter sido ferido e ficar com a faca cravada na cabeça.

Na fuga, Romison teria deixado para trás uma bolsa verde, com 4 relógios, 6 aparelhos celulares, dois carregadores e 2 cabos para carregadores, que foram apresentados na delegacia.

A PM também apresentou as partes ao delegado de polícia na delegacia, após providenciar os cuidados médicos a Romison, que ficou internado no hospital municipal. Romison deu nome falso à polícia, mas foi reconhecido e verificada a verdadeira identidade. Nos sistemas de busca foi constatado que ele tem passagem policial por tráfico de entorpecentes.

Romison recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois foi levada ao Hospital Municipal de Monte Alegre . Nesta terça-feira (16), ele deve ser transferido ao município de Santarém para remoção da faca.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/15:19:06

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

