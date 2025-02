Homem tem pernas amputadas após queimar mão em frigideira

(Foto: Reprodução/GoFoundMe) – Antes da amputação, Max passou seis dias em coma induzido

Max Armstrong, escalador, enfrentou amputação após queimadura simples. Sua história destaca a importância de buscar ajuda médica imediata.

O escalador Max Armstrong, 40 anos, passou por um drama de saúde no final de 2024 após sofrer uma queimadura aparentemente simples em seu polegar enquanto acampava no Colorado, EUA. O pequeno ferimento evoluiu de forma grave, resultando em uma infecção que exigiu a amputação de suas duas pernas para salvar sua vida.

No início de dezembro, Max estava acampando com amigos quando queimou o polegar ao retirar uma frigideira do fogo. Apesar de o ferimento parecer inofensivo, o escalador não deu a devida atenção, apenas limpando a área atingida.

Dois dias depois, seu tornozelo esquerdo começou a inchar, e suas unhas ficaram roxas. Durante a noite, Max teve delírios febris, e o grupo de escalada decidiu levá-lo a um hospital. Lá, os médicos diagnosticaram uma infecção generalizada causada pela bactéria Streptococcus do grupo A, que provavelmente entrou na queimadura.

Max foi colocado em coma induzido para controlar a infecção, mas o quadro piorou para síndrome do choque tóxico. Depois de seis dias inconsciente, ele acordou com os pés necrosados e uma condição irreversível nos membros inferiores.

A amputação das pernas, abaixo dos joelhos, foi a única alternativa para salvar sua vida. Inicialmente, Max tentou alternativas para evitar a amputação, mas a dor insuportável e o avanço da necrose fizeram com que ele aceitasse o procedimento no dia 23 de dezembro.

Agora, Max enfrenta um longo processo de recuperação, que inclui fisioterapia intensiva e a adaptação a próteses avançadas. A reabilitação exigirá modificações em sua casa e veículo, além de elevados custos médicos, que estão sendo cobertos parcialmente por uma campanha de financiamento coletivo.

Apesar das dificuldades, Max continua otimista e tem planos de retomar suas atividades ao ar livre, incluindo a escalada, utilizando as próteses. Ele também aproveita para compartilhar a importância de procurar ajuda médica imediatamente diante de qualquer sinal de complicação, mesmo que pareça simples. Max espera que sua história inspire outros a não negligenciarem a saúde e buscarem atendimento o mais rápido possível.

Fonte: Alexandre Nascimento – Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2025/14:36:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com