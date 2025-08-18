Homem tem pescoço cortado a golpes de faca no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | O caso ocorreu na madrugada deste domingo (17), em Parauapebas

Maurício Pereira de Souza foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (17), em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta de 0h15, no bairro Nova Vitória, e teria sido cometido por um indivíduo identificado apenas como “Valtinho”.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima com diversos ferimentos causados por arma branca. Maurício apresentava um corte no pescoço, dois nas costas e outros dois nas costelas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros no local. O estado de saúde da vítima, no entanto, não foi informado. A Polícia Militar realizou buscas nas proximidades para tentar localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/07:04:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...