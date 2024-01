Homem tenta fazer ‘gato’ de energia e é eletrocutado em poste de energia; vídeo- imagens fortes

Nesta terça-feira (30/1), um homem sofreu uma grave descarga elétrica ao tentar realizar uma ligação clandestina em um poste de energia na Tasso Jereissati av.01, Jardim das Oliveiras, cidade de Fortaleza, Ceará.

De acordo com informações, o acidente ocorreu quando o homem subiu no poste na tentativa de fazer um “gato”, uma ligação não autorizada à rede elétrica para obter energia sem pagar.

O choque foi tão intenso que suas roupas queimaram devido à eletricidade. Veja vídeo:

Homem tenta fazer ‘gato’ de energia e é eletrocutado em poste de energia.https://t.co/cZM4bN4nrP pic.twitter.com/73pfnxP5GK — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 31, 2024

A rápida ação dos serviços de emergência foi crucial no resgate do homem, que foi socorrido ainda com vida. No entanto, seu estado é considerado gravíssimo devido à severidade da descarga elétrica.

Fonte: Do CM7 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2024/13:23:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...