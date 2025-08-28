Homem tenta incendiar casa da ex-mulher após não aceitar fim do relacionamento, no Pará

Foto:Reprodução | A Polícia Militar prendeu, na noite da última terça-feira (26), no Distrito Rio Vermelho, no município de Xinguara, região sul do Pará, um homem suspeito de tentar incendiar a casa da ex-companheira, por não aceitar o término do relacionamento.

De acordo com informações da Policia Militar (PM), no momento da prisão, foi apreendido em poder do suspeito, um galão de 5 litros com aproximadamente 1,5 LT de gasolina, que seria usado para atear fogo da casa da ex-mulher.

As investigações sobre o caso devem ser concluídas pela Polícia Civil de Xinguara. O suspeito, que não teve o nome divulgado, está preso a disposição do poder judiciário.

Fonte: Blog do Luiz Pereira/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2025/07:09:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...