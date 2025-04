Homem tenta matar companheira com caco de vidro, luta com PMs e é preso no DF

Foto: Reprodução | Crime aconteceu na região administrativa de Brazlândia e suspeito foi autuado pelo crime de tentativa de feminicídio

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (14), após tentar matar a companheira usando um caco de vidro, em Brazlândia, região administrativa do Distrito Federal. O caso ocorreu na Quadra 55, Vila São José, e terminou com um policial militar ferido após confronto com o agressor.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Segundo relato dos militares, a vítima vinha sendo agredida desde a madrugada. Uma amiga que estava na residência conseguiu fugir com a filha da vítima, de 5 anos, e procurou ajuda.

Pela manhã, o agressor levou a mulher até um matagal, onde tentou atacá-la com um caco de vidro. Os policiais conseguiram localizar a vítima após ouvirem gritos de socorro. Ao tentarem prender o homem, os PMs entraram em luta corporal com ele. Durante a abordagem, um dos policiais teve a mão cortada e fraturada pelo suspeito com o mesmo pedaço de vidro usado no ataque.

Mesmo diante da resistência, o agressor foi contido e preso. Após a detenção, os militares constataram que ele tinha um mandado de prisão em aberto na cidade de Imperatriz, no Maranhão.

O suspeito foi encaminhado para a 18ª Delegacia de Polícia, em Brazlândia, e autuado pelos crimes de lesão corporal, injúria e tentativa de feminicídio, com base na Lei Maria da Penha.

A PMDF informou ainda que o homem possui uma extensa ficha criminal. Entre os registros estão homicídios — incluindo o de um policial militar do estado do Pará —, além de furto qualificado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, fuga do presídio da Papuda e até apreensão com 38 bananas de dinamite.

