Homem tenta matar ex-companheira com faca em Uruará (PA)

Foto:Reprodução | O crime ocorreu durante a noite, quando o agressor chegou embriagado à casa da vítima, de 44 anos.

A Polícia Militar prendeu um homem de 38 anos suspeito de tentar matar a ex-esposa com golpes de faca na vila do Distrito Alvorada, área rural de Uruará, sudoeste do Pará. O crime ocorreu durante a noite, quando o agressor chegou embriagado à casa da vítima, de 44 anos.

De acordo com informações repassadas pela PM, o homem começou a danificar a motocicleta da ex-companheira, rasgando o banco do veículo com uma faca. A vítima tentou se proteger trancando a entrada da casa, mas o agressor arrombou a porta e partiu para o ataque.

Ao tentar se defender, a mulher colocou a mão no rosto e acabou atingida na mão direita, sofrendo grave ferimento. Familiares ouviram os pedidos de socorro e conseguiram conter o homem. O filho da vítima entrou em luta corporal para proteger a mãe, enquanto outros parentes amarraram o agressor até a chegada da PM.

No momento da prisão, o suspeito apresentava um corte profundo no pulso esquerdo. Ele e a vítima foram atendidos pela equipe de emergência do Distrito Alvorada e, em seguida, levados para atendimento médico em Uruará.

Após receber os primeiros cuidados, o homem foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município, onde vai responder por tentativa de feminicídio. A vítima permanece em tratamento no Hospital Municipal de Uruará.

Fonte:Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/19:00:28

