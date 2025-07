Homem tranca enteada de 4 anos e a espanca com socos e chutes em Campo Grande

Foto: Ilustrativa / Silas Lima | A genitora conseguiu entrar no cômodo e defender a filha, convencendo o autor a levar a menina para o posto de saúde; o suspeito fugiu e está sendo procurado

Um homem, que não teve o nome divulgado, está sendo procurado por espancar a enteada, de 4 anos, com socos e chutes em Campo Grande. O caso teria acontecido durante a noite de quarta-feira (23), na região do Bairro Tiradentes.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a UBS (Unidade Básica de Saúde) Tiradentes para atender um caso de lesão corporal e estupro contra uma criança.

Na unidade de saúde, a mãe da pequena contou que mora com o companheiro há 1 ano e 3 meses. Eles se revezam para cuidar da menina, com a mulher ficando com a filha durante o dia e deixando-a aos cuidados do padrasto das 20h às 5h para conseguir trabalhar.

Ela explicou ainda que nesse tempo vem repreendendo o marido por tapas desferidos na criança, mas ele sempre justificava a atitude dizendo que estava corrigindo a menina porque estaria ‘mentindo’. A genitora chegou a afirmar ainda que pergunta com frequência a filha se ela ‘havia sido tocada indevidamente em alguma parte do corpo’.

Ontem, irritado, o homem passou a desferir socos na região do rosto da criança, causando hematoma e inchaço na área atingida. Ele ainda chutou as costas da pequena, causando ferimentos e lesões em seus ombros. Ao tentar impedir as agressões contra a filha, o homem trancou a porta do quarto.

Porém, a mãe conseguiu entrar e defender a pequena. Vendo a situação, o suspeito começou a culpar as duas pelo episódio violento para tentar se isentar dos seus atos.

Diante do estado de saúde da menor, a mãe decidiu levá-la a UBS Tiradentes, sendo impedida pelo homem no primeiro momento. No entanto, conseguiu convencê-lo a acompanhar as duas até a unidade de saúde, afirmando que assumiria a responsabilidade pelas lesões causadas na criança. Ao chegar, ele fugiu correndo abandonando mãe e filha.

A Polícia Militar foi acionada, encontrando a mulher bastante abalada. O suspeito está sendo procurado pelas autoridades. O caso foi então levado para a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente) de Campo Grande, onde os fatos foram registrado como estupro de vulnerável, lesão corporal e ameaça.

Fonte: Portal Top Mídia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/08:22:44

