Homem usa falsa tornozeleira eletrônica para “atrair mulheres”

Um homem foi abordado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro ao ser flagrado usando uma tornozeleira eletrônica falsa no município de Duque de Caxias. O dispositivo falso chamou a atenção dos policiais do 15º Batalhão da PM, que estranharam o fato de ele não constar nos registros do Poder Judiciário.

Ao ser questionado, o homem confessou que utilizava a tornozeleira para “atrair mulheres”. Segundo ele, o acessório funcionaria como um “ímã” para despertar interesse feminino. “Isso impõe respeito”, justificou.

Esse fenômeno não é inusitado, já que alguns estudos e relatos apontam que certas mulheres são atraídas por indivíduos com histórico criminal ou que aparentam ter uma postura de “bad boy”. Esse comportamento pode estar ligado a questões psicológicas e sociais, onde figuras marginalizadas são vistas como desafiadoras e, em alguns casos, sedutoras.

Após a verificação da falsidade do equipamento, a PM-RJ liberou o indivíduo. No entanto, a corporação informou que o caso será investigado para apurar eventuais irregularidades.

