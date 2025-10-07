Homem vai a júri popular acusado de matar desafeto atropelado após discussão em Santarém (PA)

Cerca de 10 testemunhas serão ouvidas — Foto: Kamila Andrade/g1

O caso, ocorrido em maio de 2021, é analisado sob a acusação de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima.

O Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Santarém, no oeste do Pará, realiza nesta terça-feira (7) o julgamento de Alexandre Henrique Lira Pinto, acusado de matar Josiel de Sousa, atropelado intencionalmente após uma discussão ocorrida horas antes do crime. O caso, ocorrido em maio de 2021, é analisado sob a acusação de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima.

De acordo com a promotora de Justiça Mariana Macedo, o Ministério Público pede a condenação do réu. Para a acusação, as provas apresentadas no processo, incluindo imagens de câmeras de segurança, mostram que Alexandre usou o carro como arma para atingir Josiel.

“O Ministério Público analisa que houve dolo eventual por parte do acusado, que se utilizou de um carro como instrumento para a morte da vítima. Ele alega que a intenção era apenas dar um susto, mas qualquer pessoa habilitada sabe que jogar um veículo em direção a alguém pode causar a morte”, afirmou a promotora.

Segundo Mariana, o vídeo mostra o momento exato em que o acusado sai da própria pista e cruza para a contramão para atingir a vítima, que caminhava de costas e não teve chance de reagir. A motivação, conforme a acusação, teria sido uma discussão por conta de uma dívida envolvendo o pai do acusado.

A defesa de Alexandre, por sua vez, sustenta a tese de que o caso deve ser enquadrado como lesão corporal seguida de morte, e não homicídio. O advogado de defesa argumenta que o acusado não tinha intenção de matar, e que a morte teria ocorrido em decorrência dos ferimentos provocados pela queda após o atropelamento.

“O acusado se apresentou espontaneamente e relatou que atingiu a vítima por causa de uma confusão anterior, mas sem a intenção de ceifar a vida dela. A vítima caiu em uma vala no local e teve ferimentos que evoluíram para óbito no hospital”, explicou o defensor.

Ainda segundo a defesa, não há testemunhas que confirmem a existência de uma rixa anterior entre os dois. A confusão, segundo o advogado, começou quando a vítima foi até a casa dos pais do acusado para cobrar um valor supostamente devido por um terceiro.

O juiz Gabriel Veloso, titular da 3ª Vara de Justiça de Santarém e responsável pela condução do júri, explicou que o caso tem características diferentes de um acidente de trânsito comum.

“Apesar de ter sido um atropelamento, a acusação não trata o fato como acidente de trânsito. O Ministério Público sustenta que o réu utilizou o veículo como arma para matar a vítima. Em vez de uma pistola ou faca, ele teria usado o carro”, afirmou o magistrado.

Durante o julgamento, cinco testemunhas de acusação do Ministério Público foram ouvidas, entre elas familiares da vítima, um mototaxista que presenciou a primeira discussão e o investigador responsável pelo caso. Outras cinco testemunhas da defesa, incluindo familiares do acusado, também foram chamadas para apresentar versões distintas sobre o ocorrido.

Na época do crime, o acusado não foi preso e estava respondendo em liberdade. O julgamento deve seguir ao longo do dia.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/15:19:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...