Homem vive 776 dias com COVID-19 ativa; caso é o mais longo já registrado

Um homem de 41 anos, morador dos Estados Unidos, viveu com infecção ativa por COVID-19 durante 776 dias consecutivos, no que é considerado pelos médicos o caso mais longo já documentado da doença. O paciente, que tinha HIV em estágio avançado e não seguia corretamente o tratamento antirretroviral, faleceu após mais de dois anos de infecção, com testes PCR ainda detectando o vírus até dois dias antes de sua morte. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (15) na revista científica Clinical Infectious Diseases.

Segundo pesquisadores da Universidade de Boston, o homem começou a apresentar sintomas como tosse, dor de cabeça e fadiga em maio de 2020, após contato com uma pessoa infectada. O diagnóstico oficial de COVID-19 só foi confirmado em setembro daquele ano, quando seu estado de saúde se agravou e ele precisou de internação hospitalar.

Entre 2021 e 2022, foram coletadas oito amostras clínicas do paciente, que revelaram um processo de evolução intrahospedeira, ou seja, o coronavírus sofreu mutações dentro do corpo do homem ao longo do tempo. Ao todo, foram identificadas 68 mutações genéticas, algumas semelhantes às observadas mais tarde na variante Ômicron, embora nenhuma delas tenha se espalhado para outras pessoas.

Segundo os cientistas, o vírus provavelmente se adaptou de forma tão específica ao organismo do paciente que perdeu a capacidade de transmissão. A morte do homem foi atribuída a complicações relacionadas ao seu estado de saúde geral, e não diretamente à COVID-19.

Casos semelhantes têm sido relatados em outras partes do mundo, especialmente entre pacientes imunocomprometidos. Em 2024, médicos da Holanda registraram um homem de 72 anos que ficou infectado por 613 dias. Em 2022, um paciente no Reino Unido permaneceu positivo por 505 dias consecutivos.

A pandemia mudou de fase, mas o vírus ainda circula. Casos como o do paciente norte-americano reforçam a importância da vacinação em dia, adesão ao tratamento de doenças pré-existentes e monitoramento contínuo do coronavírus, especialmente em populações mais vulneráveis.

COVID-19: o que é, sintomas e cuidados essenciais

A COVID-19 é uma infecção respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, identificada pela primeira vez em 2019. A doença se espalha principalmente por gotículas respiratórias, sendo altamente transmissível.

Principais sintomas:

Tosse

Febre

Dor de cabeça

Fadiga

Perda de olfato ou paladar

Dor de garganta

Congestão nasal

Dificuldade para respirar (em casos mais graves)

Vacinação: quem deve se vacinar e quando

A vacinação contra a COVID-19 é recomendada para todas as faixas etárias, com especial atenção a idosos, imunossuprimidos, gestantes e pessoas com comorbidades. Em 2025, a orientação do Ministério da Saúde inclui doses anuais de reforço para grupos prioritários. Crianças, adolescentes e adultos devem seguir o calendário vacinal atualizado.

Máscaras e isolamento: quando usar

Apesar do fim do estado de emergência, medidas preventivas continuam recomendadas. Uso de máscaras em locais fechados ou com aglomeração, especialmente se houver sintomas gripais. Isolamento domiciliar de pelo menos 5 dias após o início dos sintomas, estendido conforme a gravidade do caso ou conforme orientação médica. A testagem é recomendada em caso de sintomas ou contato com pessoas infectadas.

