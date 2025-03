Homens brigam com facas e um morre no terminal rodoviário de Xinguara

(Foto: Ilustração) – Crime ocorreu na manhã de domingo (02/03), no terminal rodoviário da cidade

Uma confusão envolvendo dois homens deixou um morto e outro em estado gravíssimo na manhã do último domingo (2/3), em Xinguara, no sul do Pará. Os dois envolvidos estavam armados com facas quando se enfrentaram no terminal rodoviário da cidade.

As imagens de uma câmera de segurança do Terminal mostram o momento em que Eduardo de Sousa Silva, chega com uma faca em punho e acompanhado de outro homem, se aproxima de Ruan da Silva Lima e o agride com um soco na cara. Segundo o portal Correio de Carajás, os dois travam luta corporal e trocam punhaladas.

O entrave da dupla foi presenciado por outras pessoas que estavam no local. Quando a Polícia Civil chegou constatou que Eduardo de Sousa, caído em meio a uma grande poça de sangue, já estava morto. Ruan Silva, por sua vez, havia fugido, mas foi posteriormente localizado pelas autoridades em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A situação do ferido é considerada “gravíssima e com poucas chances de sair com vida”. Ele está sendo escoltado por policiais na unidade de saúde e é considerado preso em flagrante. Um inquérito policial será instaurado para averiguar os motivos que levaram os homens a brigarem. O corpo de Eduardo Sousa foi removido do local por uma funerária.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a delegacia de Xinguara apura as circunstância do homicídio. A vítima foi identificada Eduardo de Sousa Silva. Uma segunda vítima foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

