Homens desaparecidos depois de cobrança de dívida no PR: quais foram os avanços da investigação após picape ser encontrada

Diego Henrique Da esqueda para a direita, Afonso, Robishley, Rafael e Alencar. — Foto: Reprodução

Desde que carro das vítimas foi encontrado, polícia localizou pistas. Alencar Gonçalves de Souza, Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso estão desaparecidos desde o dia 5 de agosto.

Em cinco dias, o desaparecimento de quatro homens que foram cobrar uma dívida ganhou desdobramentos que, de acordo com a Polícia Civil (PC-PR), estão ajudando na investigação. Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estão desaparecidos há 42 dias. Eles foram vistos pela última vez em Icaraíma, no noroeste do Paraná.

Na sexta-feira (12), a picape das vítimas foi encontrado dentro de um bunker – estrutura subterrânea. Segundo a Polícia Militar (PM-PR), o veículo foi enterrado a 9 quilômetros da propriedade dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento das vítimas.

Quando a picape foi desenterrada, na madrugada de sábado (13), a PM informou que foram encontrados vestígios de sangue e marcas de disparos de arma de fogo na lataria e no para-brisa.

No sábado (13), o coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Segurança Pública (Sesp) do Paraná, confirmou ao g1 que uma carta anônima e um informante ajudaram PM a localizar a picape das vítimas.

A carta diz que “os corpos dos homem [sic] estão no sítio […], Estrada da Jundiá na Mata do Tenente dentro do carro enterrado. O sítio é a 500 metro [sic] da igrejinha a esquerda. Eu investiguei um suspeito e ele me falou”.

Durante as buscas pelas vítimas na região, duas munições de calibre 9 milímetros foram encontradas na tarde de domingo (14). As balas estavam na propriedade vendida por uma das vítimas para os suspeitos, localizada próximo de onde o carro dos desaparecidos foi encontrado.

Entre sexta e domingo, as forças de segurança também divulgaram que dois objetos que colaboram com a investigação foram encontrados. Entretanto, a polícia não explicou o que são e como foram encontrados.

Nesta terça-feira, não foram compartilhadas novidades sobre o caso.

Relembre o caso

Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso viajaram no dia 4 de agosto, de São José do Rio Preto, em São Paulo, para cobrar uma dívida em Icaraíma, no Paraná.

A investigação da polícia apurou que eles foram contratados por Alencar, que se juntou ao grupo quando todos chegaram à cidade.

A polícia acredita que eles foram, ainda no dia 4 de agosto, até o distrito de Vila Rica do Ivaí para cobrar o devedor. Depois desse primeiro contato, eles combinaram voltar no dia seguinte.

No dia 5 de agosto, os quatro aparecem conversando no balcão de uma panificadora de Icaraíma, por volta das 10h. Eles deixaram de responder às famílias por volta das 12h.

O registro da câmera de segurança do comércio é o último divulgado.

Na quarta-feira (6), a esposa de Robishley procurou a polícia do estado de São Paulo para relatar o desaparecimento do marido e dos dois amigos que viajaram com ele.

Quem são os suspeitos?

No dia 6 de agosto, a polícia foi até a propriedade no distrito de Vila Rica do Ivaí onde os quatro haviam visitado para a cobrança da dívida.

No local, Antonio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo receberam a equipe e foram levados à delegacia.

“Eles [Antonio e Paulo] confirmaram que havia um negócio envolvendo a compra e venda de uma propriedade rural entre Alencar e dois parentes deles, mas disseram que não tinham relação direta com a dívida”, explicou o delegado Gabriel Menezes.

Pai e filho passaram a ser suspeitos depois que deixaram a propriedade assim que foram liberados da delegacia. Desde então, eles não foram mais encontrados e mandados de prisão temporária contra eles foram expedidos.

Com o avanço da investigação, foi estabelecida a suspeita de que eles tenham participado de uma emboscada, no momento em que os quatro homens foram fazer a cobrança. Os detalhes sobre esta apuração não foram compartilhados.

Segundo a Polícia Civil, Antonio possui antecedente criminal por posse ilegal de arma de fogo. Paulo não tem passagens pela polícia.

O advogado Renan Farah, que atua na defesa dos suspeitos, nega envolvimento dos dois no desaparecimento. Ele afirma que os dois saíram da cidade por medo.

Além disso, todas os familiares que moravam no local com eles desapareceram. Eles também são investigados, porém, os nomes não foram divulgados.

Qual era a dívida a ser cobrada?

Conforme a polícia, a família de Antonio e Paulo comprou uma propriedade rural de Alencar por R$ 255 mil.

O delegado Gabriel Menezes informou que Alencar, que é morador de Icaraíma, vendeu a propriedade para a família e dividiu o pagamento em dez notas promissórias de R$ 25 mil cada.

Contudo, nenhuma parcela deste valor foi paga, e esta seria a cobrança que Robishley, Rafael e Diego foram contratados para fazer.

O delegado também disse que familiares dos desaparecidos informaram que os três homens trabalham com cobrança de dívidas há cerca de 13 anos.

Anteriormente, a esposa de uma das vítimas declarou no registro do boletim de ocorrência do desaparecimento que o valor da dívida seria de R$ 1 milhão. Outras pessoas ouvidas pelas autoridades disseram que o valor real seria de R$ 100 mil. Entretanto, somente o valor de R$ 255 mil foi confirmado durante a investigação.

