Homens desaparecidos em áreas de garimpo são encontrados mortos em São Félix do Xingu

Foto:Reprodução | Corpos de Silmar Martins da Costa, de 64 anos, e Maciel da Silva Oliveira, de 41 anos, foram localizados na região garimpeira de Pontes de Lacerda.

Dois homens que estavam desaparecidos em áreas de garimpo em São Félix do Xingu, no sudoeste do Pará, foram encontrados mortos neste fim de semana. Os corpos de Silmar Martins da Costa, de 64 anos, e Maciel da Silva Oliveira, de 41 anos, foram localizados na região garimpeira de Pontes de Lacerda.

De acordo com moradores, Silmar vitima tinha marcas de tiros pelo corpo, já Maciel tinha marcas de golpes de arma branca. Testemunhas informaram que os dois foram sequestrados do hotel onde estavam hospedados. A suspeita é que os crimes tenham sido motivados por dívidas.

A Polícia Civil (PC) informou que a delegacia de São Félix do Xingu investiga as mortes. Além disso, perícias foram solicitadas e diligências são realizadas para identificar e localizar os envolvidos nas mortes.

Fonte:G1

