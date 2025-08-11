Homens são encontrados mortos com marcas de tiros e facadas na zona rural, no Pará

Carlos Eduardo Sousa de Almeida, de 22 anos – Foto: Reprodução

De acordo com informações apuradas, os dois foram esfaqueados e também apresentavam perfurações por arma de fogo, sendo que uma das vítimas foi esgorjada.

Claudêvan Carvalho Sousa e Carlos Eduardo Sousa de Almeida, de 22 anos, foram mortos na madrugada deste domingo (10/8) na zona rural de Marabá, sudeste do Pará, próximo à Vila Josinópolis (conhecida como Vila Seca), na região do Rio Preto, a cerca de 190 km da sede municipal.

De acordo com informações apuradas, os dois foram esfaqueados e também apresentavam perfurações por arma de fogo, sendo que uma das vítimas foi esgorjada.

Os corpos foram removidos e já se encontram no Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passarão por perícia médico-legal. A solicitação foi feita pelo delegado Leandro à equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, núcleo de Marabá.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, que busca identificar a motivação e os responsáveis pelo crime.

Fonte: Portal Debate/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/20:28:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...