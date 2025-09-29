Homens são encontrados mortos dentro de carro de transporte por aplicativo, no Pará

Foto:Reprodução | No início da tarde deste sábado (27), Werleson da Silva Viana, 29 anos, e Wesley Barbosa Lopes, 31 anos foram encontrados mortos dentro de um carro no Ramal São Paulo, em Juruti (PA).

A suspeita inicialmente é que os dois foram executados por disparo de arma de fogo na sexta-feira (26). Dentro do veículo ainda foram encontrado uma quantia de aproximadamente R$ 5 mil reais.

Segundo informações preliminares, as vítimas que apresentavam ferimentos por armas de fogo teriam saído de Santarém para Juruti com o objetivo de entregar uma suposta encomenda ou comprar uma máquina estimada no valor que varia de R$ 20 a R$ 40 mil

De acordo com informações repassadas à nossa reportagem, as vítimas já tinham passagens pela polícia. Wesley por envolvimento com tráfico de drogas e Werleson por roubo/furto.

A Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos necessários. O veículo foi levado para a perícia na delegacia. Já os corpos foram removidos para o necrotério de Juruti e devem ser transladados para Santarém.

O caso será investigado pela Polícia Civil para elucidar a motivação do crime, circunstâncias da execução e os autores do duplo homicídio.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/07:00:00

