Homens são presos após montagem de armadilhas e caça ilegal no Parque do Utinga, em Belém

Dupla presa durante ação no Parque Utinga. — Foto: Reprodução / BPA

De acordo com a corporação, os agentes chegaram aos suspeitos após denúncias.

Uma dupla de homens foi presa em flagrante pelo Batalhão da Polícia Ambiental (BPA) por caça ilegal de animais silvestres no Parque do Utinga, em Belém.

De acordo com a corporação, os agentes chegaram aos suspeitos após denúncias realizadas sobre a ação criminosa que ocorria no parque, uma área de proteção ambiental.

A BPA informou que foram encontradas duas armas com a dupla, que realizava a caça, principalmente, de capivaras. Armadilhas também foram localizadas e desarmadas pela corporação.

Os policiais relataram que imagens dos celulares dos homens mostravam animais, como aves e capivaras, mortos.

Segundo a BPA, os homens devem responder por crimes ambientais.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/16:59:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...