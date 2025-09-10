Homens são presos no Pará suspeitos de golpe de R$ 828 mil contra empresário gaúcho

Homens são presos em operação da Polícia Civil do RS — Foto: Polícia Civil/Reprodução

Operação ‘Specchio’, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e de indisponibilidade de bens nos municípios de Marabá (PA), Açailândia (MA) e Porto Seguro (BA).

Dois homens foram presos e cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (9) em Marabá, sudeste do Pará, durante uma operação de combate a crimes de associação criminosa e furto qualificado em fraude eletrônica.

A vítima é um empresário gaúcho que teve prejuízo estimado em R$ 828 mil, segundo a polícia.

“As investigações apuraram que os criminosos utilizaram documentos falsificados, com a manipulação digital de imagens, além de linhas telefônicas e e-mails fraudulentos para abrir contas bancárias em nome da vítima e cadastrar a empresa em plataforma eletrônica responsável por receber recursos de Programa de empresa do setor petrolífero”, informou a polícia.

A operação Specchio, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e de indisponibilidade de bens nos municípios de Marabá (PA), Açailândia (MA) e Porto Seguro (BA).

Documentos, cartões bancários e aparelhos eletrônicos estão entre os itens apreendidos nas três cidades.

Segundo a polícia, sete pessoas estariam envolvidas no esquema criminoso, incluindo os suspeitos presos no Pará, que foram encaminhados ao sistema prisional. A polícia não informou o que eles alegaram, nem detalhou o envolvimento deles na quadrilha.

As investigações seguem em andamento para identificar os demais “integrantes da organização criminosa”.

