Homens são presos por posse irregular de arma durante operação “Desarme” em Alenquer (PA)

Foto:Reprodução | A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (DECA) de Santarém e com apoio da Delegacia de Alenquer, deflagrou na manhã última sexta-feira(29), a operação “Desarme” para cumprir mandados de busca e apreensão de pessoas investigadas por ameaça e crime ambiental, em Alenquer.

De acordo com as informações apuradas pelo Ministério Público, as famílias que ocupam a comunidade eram alvo de ameaças, incêndio em embarcações, destruição de plantações e suspeita de envenenamento através da água potável que abastece a área.

Conforme a denúncia, produtores rurais teriam colocado homens armados realizando rondas nas divisas das áreas e, armados, faziam ameaças aos moradores expulsando-os da área.

Foi instaurado um inquérito policial para investigação do caso e, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas fazendas, dois produtores rurais receberam voz de prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições.

Nas residências deles foram apreendidos duas espingardas, 44 munições de calibres variados, uma pistola e dois estojos de munições. Os presos e os objetos foram encaminhados para a delegacia para a adoção dos procedimentos de praxe.

Fonte: O Impacto/PC e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/07:00:23

