(Foto: Reprodução) – O projeto chamado Honor Alpha Plan será feito ao longo dos próximos cinco anos e dividido em três etapas.

Honor vai investir US$ 10 bilhões para integrar IA com mais dispositivos

A marca chinesa de smartphones Honor anunciou neste domingo (2) em Barcelona um plano de US$ 10 bilhões para catapultar o uso de IA de forma integrada no setor.

O projeto chamado Honor Alpha Plan será feito ao longo dos próximos cinco anos e dividido em três etapas. A ideia, segundo a empresa, é ir além da fabricação de celulares para se tornar uma fabricante de dispositivos de IA.

A estratégia começa com o desenvolvimento de uma IA para dispositivos móveis autônoma e centrada no usuário, capaz de auxiliá-lo conforme seu padrão de uso. É o que a empresa chama de AI Agent (agente de IA), que estará presente nos celulares da linha Magic.

Está claro que a revolução da IA vai redefinir o paradigma da indústria de dispositivos, transformando completamente a nossa produtividade, nossa sociedade e até mesmo nossa cultura como nunca antes”, disse James Li, CEO da marca.

O sistema, por exemplo, parte de mensagens de texto, imagens e pedidos do usuário para agir forma autônoma.

Como exemplo, a empresa mostrou o processo de uma reserva em um restaurante por meio do aplicativo OpenTable a partir do entendimento das vontades do cliente. O usuário define critérios como distância, horário e culinária, e o celular realiza a reserva na tela automaticamente, levando em conta fatores como trânsito.

O sistema é fruto de parceria com o Google Cloud e Gemini e a marca de chips Qualcomm.

O processo é semelhante à função Operator que o ChatGPT ganhou em janeiro.

O agente da OpenAI consegue navegar e realizar algumas atividades em navegadores sozinho, embora ainda esteja em fase de testes e disponível apenas nos Estados Unidos.

O agente da Honor estará disponível no “futuro próximo” para mercados internacionais.

A Honor também demonstrou funções como um detector de deepfakes, que avisa quando há a possibilidade de ter havido uma substituição dos rostos em vídeos usando IA.

Também há recursos de aprimoramentos de fotos, como o AI Superzoom, que reduz a distorção de imagens capturadas com zoom digitais, e o AI Upscaler, para melhorar fotos antigas em baixa resolução. As ferramentas também estarão disponíveis em breve nos celulares de ponta da empresa.

Na segunda etapa do plano, a Honor vai desenvolver com outros agentes do setor um padrão para um ecossistema de IA a partir do investimento de US$ 10 bilhões. A empresa chama a interação de “era da IA física”, quando haverá conexão mais consistente com outros tipos de dispositivos.

No discurso, o CEO da Honor cutucou a Apple e seus sistemas mais fechados dizendo que o mundo não precisa de só uma maçã, mas de várias frutas, referindo-se à proposta de “abrir as fronteiras”. A proposta da Honor remete ao padrão Matter, usado em conexões de produtos de casa inteligente.

Um vídeo de prévia da empresa mostra um celular com pouca bateria interagindo com um carregador magnético móvel, que se aproxima do aparelho para recarregá-lo sem necessidade de interferência do usuário. Também há um exemplo de um robô que recebe pedidos de delivery na porta assim que a notificação chega no celular.

Por fim, na terceira etapa a empresa apostará numa era da AGI (inteligência artificial geral, a IA que superaria a inteligência humana) com a construção de um cérebro eletrônico. A Honor, contudo, não forneceu mais detalhes do projeto.

Apesar dessa integração mais direta com dispositivos ser inédita, o anúncio segue outras marcas na tentativa de emplacar IA em gadgets após o entusiasmo gerado em torno dos modelos transformadores como o ChatGPT, em 2022.

Marcas como Apple, Samsung e as também chinesas Xiaomi e Huawei lançaram no último ano diversos tipos de software com ferramentas de escrita e aprimoramento de imagens em seus aparelhos.

O anúncio da Honor ocorre às margens do MWC (Mobile World Congress), que começa nesta segunda-feira (3) em Barcelona. Na feira, a marca terá um estande com demonstrações de produtos recém-lançados, como o notebook MagicBook Pro 14 e o relógio Honor Watch 5 Ultra.

