Hospitais têm vagas abertas para auxiliar de farmácia, técnico em enfermagem e de laboratório; saiba os requisitos

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, Pará — Foto: Divulgação

Primeira etapa é a triagem de currículos, que devem ser enviados por e-mail até este mês de julho.

Duas instituições de saúde do Governo do Estado estão com vagas abertas para alguns cargos – veja abaixo -.

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), localizado em Belém, tem vagas disponíveis para Pessoas com Deficiência (PcD) para as vagas de auxiliar de farmácia e técnico em enfermagem. Interessados devem enviar currículo até 3 de julho via e-mail: recrutamento.hoiol@institutodiretrizes.com.br e informar o nome da vaga de interesse no assunto.

Requisitos para auxiliar de farmácia:

Ensino médio completo

Experiência de 6 meses

Requisitos para técnico em enfermagem:

Curso técnico na área

Curso de hemodiálise

Experiência de 6 meses

Os selecionados serão contatados para a realização das próximas etapas do processo, que incluem teste psicológico, prova e entrevista técnica.

Já a vaga no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua, na Grande Belém, é para o cargo de técnico de laboratório.

Currículos serão recebidos até o dia 7 de julho através do e-mail: rh1.hmue@indsh.org.br.

Requisitos para o cargo de técnico de laboratório:

Ensino médio completo

Curso técnico em laboratório

Desejável experiência de seis meses

A unidade está recebendo, ainda, currículos para cadastro reserva direcionado às Pessoas com Deficiência (PCD) para diferentes cargos. Os interessados também devem enviar os currículos por e-mail.

Todos os currículos recebidos passarão por triagem, seguindo critérios do Setor de Recursos Humanos (RH) da unidade e os selecionados serão contatados para a realização das próximas etapas do processo, que incluem provas e entrevistas.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2023/15:03:21

