Hospital da Mulher do Pará abre inscrições para preencher 297 vagas

(Foto: Reprodução) – Conhecimentos em informática são essenciais para todas as funções. O processo de seleção é aberto a pessoas com deficiência (PcDs).

O novo Hospital da Mulher do Pará, em Belém, abriu processo seletivo para contratar profissionais nas áreas administrativa e assistencial. Todos os profissionais terão de apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e registro regularizado no Conselho da categoria. Conhecimentos em informática são essenciais para todas as funções. O processo de seleção é aberto a pessoas com deficiência (PcDs).

São oferecidas vagas para os cargos de assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de estoque, auxiliar de farmácia, enfermeiro, farmacêutico, faturista, fonoaudiólogo, maqueiro, nutricionista, psicólogo, recepcionista, técnico em Enfermagem, técnico em Segurança do Paciente e técnico em Informática.

As inscrições podem ser realizadas, exclusivamente, pelo link (https://institutoacqua.org.br/instituto-acqua-divulga-abertura-de-processo-seletivo-para-contratacao-de-profissionais-destinados-a-atender-demandas-do-novo-hospital-da-mulher-do-para-em-belem-pa/), disponível no site do Instituto Acqua, na guia ACQUA/Editais/ Selecione a Unidade/Hospital da Mulher do Para.

O processo seletivo é organizado pelo Instituto Acqua, organização social de saúde responsável pela gestão da unidade, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Fonte: Mateus Souza – Governo do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2025/15:25:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...