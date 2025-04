Hospital da Mulher do Pará fortalece humanização no atendimento hospitalar

(Foto: Reprodução) – Equipes de Enfermagem e de Nutrição promoveram aniversário surpresa para paciente internada na unidade de referência no atendimento integral à saúde

Sorrisos e lágrimas de emoção marcaram o aniversário surpresa preparado, neste domingo (13), pela equipe multiprofissional do Hospital da Mulher do Pará (HMPA) para Aucicleia de Oliveira, paciente internada na unidade de referência no atendimento integral à saúde.

Aucicleia manifestou gratidão pela homenagem. “Foi muito legal ver a equipe comemorando comigo, sou muito grata mesmo a Deus por ter colocado essas pessoas na minha vida, porque não é fácil, mas aí eu vim para cá, estou me sentindo muito bem cuidada”, revelou a aniversariante.

A ideia partiu das profissionais da enfermagem que prestam assistência à paciente e articularam com as nutricionistas que fizeram o bolo decorado para a comemoração no leito, respeitando todas as normas de segurança e higiene hospitalar.

Marcela Araújo, supervisora do setor de Nutrição hospitalar, explicou como foi pensada a receita do bolo. “Nós pensamos em ofertar o bolo de acordo com o quadro clínico e com a dietoterapia atual que ela está fazendo. Então, utilizamos os ingredientes que ela pode consumir, tudo com equilíbrio, de forma balanceada, em prol do bem-estar da paciente, principalmente, nessa data tão significativa, que é o aniversário dela, pensando no acolhimento, na humanização que é tão importante garantir”, pontuou.

Segundo a coordenadora de enfermagem da Unidade de Internação de Ginecologia Clínica, a enfermeira Natasha Silva, diz que o objetivo é lembrar que, mesmo em um ambiente hospitalar, o acolhimento e a sensibilidade fazem parte do cuidado, indo além do tratamento médico.

“Nós buscamos proporcionar um atendimento completo, humanizado, holístico e toda a equipe se mobilizou com todo carinho, se sensibilizou, se uniu para prestar para ela esse momento de celebração, de abraço, de afeto e foi muito especial. Ficamos com o coração grato e muito feliz com a assistência que nós podemos realizar aqui. E essa é a nossa missão, estamos aqui para cumprir”, declarou a coordenadora.

As ações de humanização no atendimento são um dos pilares do hospital para fortalecer o vínculo entre pacientes e equipe, proporcionando momentos de leveza durante o tratamento. A ação é também um lembrete de que, na saúde, o cuidado vai muito além do tratamento de uma doença, começa na escuta, passa pelo afeto e se expressa em pequenos gestos que fazem grande diferença.

A homenagem reforça o compromisso da unidade em oferecer uma assistência mais humana, acolhedora e centrada nas necessidades reais de cada mulher que chega ao hospital.

