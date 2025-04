Hospital da Mulher do Pará registra mais de 8 mil exames em apenas 28 dias

(Foto: Reprodução) – A unidade de saúde conta com realização de exames laboratoriais e de imagem

Elisângela Souza, moradora do município de Santa Izabel do Pará, chegou ao Hospital da Mulher do Pará (HMP), em Belém, foi uma das pacientes atendidas na unidade hospitalar, que atingiu a marca de 8 mil exames realizados, entre laboratoriais e de imagem, em 28 dias de funcionamento do serviço de análise diagnóstica.

“Vim me consultar com a ginecologista e aí ela já me passou novos exames, porque eu descobri um mioma, que acho que eu já tinha faz tempo, só que eu só fui saber mesmo no final do ano passado e agora, depois do resultado desses outros exames, vou poder fazer a minha cirurgia aqui. Só hoje eu fiz um raio-X, vou fazer mais um de sangue, além de um eletrocardiograma e ressonância, que estão agendados.

Ela conta que convive com muito incômodo e muita dor. “O meu período menstrual demora e é muito forte. Mesmo quando termina, continua doendo. A doutora me examinou e só o fato de tocar, já incomoda bastante.”

Elisângela reforça a importância de buscar os cuidados médicos especializados para prevenir ou ter um tratamento mais adequado. “A gente nunca quer fazer exames, porque pensa que não é nada. Mas tem que fazer acompanhamento, é importante. Quando eu descobri, eu chorei muito no dia. Por isso, acho que a gente tem que buscar, tem que vir atrás, tem que fazer os exames. É necessário, porque é a nossa vida. A gente só tem uma vida, é a nossa saúde. E se a gente não tiver com a nossa saúde em dia, não fica bem e aqui a gente tem uma estrutura completa só para mulheres”.

A dona de casa Maria Diana Tamborim também realizou exames na unidade. “Eu vim de Curuçá para fazer a mamografia, mas depois da consulta o médico solicitou logo outros exames, foi o de sangue, agora vou fazer uma ultrassom. Aproveito porque é longe e lá não tem todo esse suporte. Agora, a gente vai ficar vindo sempre aqui nesse hospital, né? Pois eu gostei mesmo, a equipe trata bem, os médicos também, a estrutura é nova, muito bacana mesmo.”

O HMP tem uma estrutura completa para a realização de exames laboratoriais e de diagnóstico por imagem, como a mamografia, ultrassonografia, raio x, ressonância magnética, tomografia, ecocardiograma, mapa, holter, densitometria óssea, entre outros. A supervisora do Serviço de Atendimento e Diagnóstico e Terapia (SADT), a enfermeira Alessandra Melo, destaca que os exames de especializados são fundamentais para a saúde da mulher, porque permitem identificar doenças precocemente, o que isso aumenta as chances de cura futura e o hospital oferece tecnologia de ponta para esse diagnóstico.

“Nós temos, por exemplo, um equipamento, de mamografia que possibilita detectar nódulos cancerígenos, um rastreamento mais efetivo dessas mulheres e com isso prevenir o câncer de mama. Se for detectado um nódulo mínimo, a paciente consegue iniciar o seu tratamento com maiores chances de cura. Além da mamografia, temos ultrassonografia, que é portátil, além de um novo aparelho de alta tecnologia que avalia o aparelho reprodutor feminino. Podemos identificar miomas, cistos, tumores ou endometriose. O diferencial aqui no hospital é o achado em relação à endometriose, porque é um exame muito dispendioso e a nós temos aqui no Hospital da Mulher esses e outros exames para entregar um diagnóstico com maior precisão”, acrescentou a supervisora do serviço.

O HMP é um dos hospitais mais modernos do Brasil é o primeiro da Região Norte a oferecer, além de atendimento de urgência e emergência para mulheres vítimas de violência sexual e doméstica, um ambulatório especializado para tratamento de endometriose, fibromialgia e gigantomastia.

Saiba como funciona o atendimento do Hospital:

Regulação – Para ser atendida no Hospital da Mulher, a paciente deve inicialmente buscar atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou outra unidade de saúde no município onde reside, ou na região mais próxima. Caso um especialista identifique a necessidade de um atendimento especializado, o pedido de encaminhamento é enviado para a Central de Regulação do estado (CER), que é via Sistema Estadual de Regulação (SER) e verifica a disponibilidade de vaga e direciona a paciente para o local adequado.

O processo segue três etapas principais:

1. Atendimento inicial na unidade básica de saúde do município de residência;

2. Encaminhamento via Central Regional de Regulação, caso seja necessária assistência especializada;

3. Deslocamento da paciente para a unidade estadual ou conveniada onde o atendimento foi previamente agendado.

Serviço: O Hospital da Mulher do Pará está localizado na Av. Gentil Bittencourt, n° 2175. Bairro: São Brás.

Fonte: Mateus Souza – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/04/2025/14:50:14

