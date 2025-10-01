Hospital de Amor lança campanha “Outubro Rosa”

Foto: Reprodução | No Instituto de Prevenção do HA Amazônia, a abertura oficial será no dia 06 de outubro, às 8h30, na recepção central.

A conscientização sobre o câncer de mama ganha reforço com o lançamento da campanha “Outubro Rosa”. Sob o tema “Prevenção é o Ano Todo”, a iniciativa busca ampliar o acesso à informação e incentivar a realização de exames preventivos, como a mamografia, para um diagnóstico precoce e aumento das chances de cura.

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele não melanoma. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é que o Brasil registre cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama apenas neste ano. No entanto, quando detectado no início, a taxa de cura pode chegar a mais de 90%.

A campanha visa desmistificar o processo dos exames, mostrando que a prevenção é um ato de autocuidado e amor-próprio. Entre as ações planejadas está a realização de mamografias gratuitas nas unidades de Prevenção do Hospital de Amor, espalhadas pelo país.

Hospital de Amor Amazônia

No Instituto de Prevenção do Hospital de Amor Amazônia, a campanha começará no dia 06 de outubro, com a abertura oficial na recepção central do hospital, às 8h30.

A campanha este ano contará com uma série de ações:

– Exames de mamografia.

– Palestras com especialistas para falar sobre a importância da prevenção e do autocuidado.

Mamografia

Mulheres de 40 a 74 anos devem realizar o rastreamento. Se você se enquadra nesses critérios, vá até na recepção do Instituto de Prevenção do HA Amazônia, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, com RG, Cartão SUS e comprovante de residência para agendar sua mamografia ou através do número (69) 4009-9008.

Segundo o médico cirurgião oncológico do Departamento de Mastologia e Ginecologia do Hospital de Amor Amazônia, em Porto Velho (RO), Dr. Diego Ferreira de Oliveira, “o objetivo da campanha “Outubro Rosa” é a conscientização para prevenção e detecção precoce do câncer de mama, aumentando consideravelmente as chances de cura e possibilitando um tratamento menos agressivo. A mamografia é uma peça fundamental nesse processo, pois detecta alterações suspeitas que não são palpáveis. Mulheres com mais de 40 anos têm indicação de iniciar esse rastreamento”, explica o médico.

O Hospital de Amor convida toda a sociedade a participar da campanha “Outubro Rosa”, seja compartilhando informações ou incentivando as mulheres do seu convívio a realizarem os exames.

Madrinha “Outubro Rosa” 2025

Neste ano, a jornalista e apresentadora Aline Lima representa a instituição como Madrinha da campanha “Outubro Rosa” 2025. Apoiadora da causa, ela é voluntária do Hospital de Amor há quatro anos, desde que iniciou sua contribuição durante o Rodeio Pela Vida – evento organizado pelo HA cuja renda é 100% destinada ao hospital.

A simpática campineira tem a solidariedade no sangue. Filha do cantor sertanejo Chitãozinho, outro importante apoiador da causa filantrópica, Aline também foi competidora na modalidade de três tambores, a mesma que comenta durante a competição no Rodeio pela Vida. Aos 41 anos, ela ajuda o Hospital de Amor na promoção da campanha que visa salvar vidas por meio do rastreamento do câncer de mama.

Segundo Aline, foi uma grande honra ser convidada para ser a Madrinha da campanha Outubro Rosa de 2025. “Fiquei muito feliz com o convite, principalmente, porque eu conheço o projeto do Hospital de Amor e admiro muito o trabalho que eles realizam. Saber que meu pai apoia esta causa tão nobre e eu poder ajudar também, aquece meu coração. Espero que consigamos mobilizar mais mulheres para realizarem a mamografia e assim salvarmos vidas”, finaliza.

Quem quiser apoiar a causa e adquirir a camiseta da campanha, pode solicitar ao bazar da instituição por meio do WhatsApp: (17) 98221-7566. Para saber mais, acesse: hospitaldeamor.com.br/ outubrorosa/.

