Hospital de Castelo dos Sonhos realiza treinamento de primeiros socorros para profissionais do ensino público

Foto: Reprodução | Amparado pela Lei Lucas, capacitação ensinou profissionais a agir diante de situações de emergência envolvendo crianças e adolescentes.

Um total de 69 participantes, entre professores e profissionais do ensino público, participaram do treinamento sobre primeiros socorros realizado pelo Hospital Geral Público de Castelo dos Sonhos na segunda-feira, dia 20.

Conhecida como Lei Lucas, a atividade foi iniciada no distrito e preparou os profissionais para atuar em situações de emergência, fortalecendo a rede de cuidado com as crianças e adolescentes da comunidade escolar.

Organizado pela Comissão de Humanização do Hospital, o curso foi ministrado por profissionais de enfermagem. As atividades envolveram projeções práticas, dinâmicas participativas e orientações sobre condutas seguras, despertando o interesse e o engajamento dos participantes.

“Essa capacitação fortaleceu o compromisso do hospital com a segurança, a prevenção e a valorização da vida — especialmente das crianças e adolescentes —, fortalecendo o vínculo com a comunidade”, afirmou Camila Lira, gerente assistencial do hospital.

Ela explicou que, em situações de emergência, a ação rápida muitas vezes é determinante para salvar vidas. “Todos estamos sujeitos a situações inesperadas e precisamos estar devidamente preparados para lidar com demandas de urgência, com técnica, conhecimento e controle emocional”, alertou Camila.

Ao final do curso, os profissionais do hospital promoveram uma conversa com a comunidade participante, que repercutiu a importância da iniciativa.

“Foi um curso maravilhoso! A gente estava mesmo precisando de muitos esclarecimentos, e vocês foram excelentes. Estão todos de parabéns! E já queremos pedir desde agora que venham a segunda edição, para participarmos novamente com vocês”, disse a professora Elidiana Gargthetti, participante do curso.

Já a professora Miriam Messias, que também participou do treinamento, acrescentou: “O curso era algo que a gente realmente estava precisando. Espero que tenha uma próxima edição em breve, porque foi muito bom e muito enriquecedor. Só tenho a gratidão pela iniciativa — nos deixou mais confiantes para agir em situações de emergência”.

A percepção geral foi de que as orientações do curso deixaram os profissionais da educação mais seguros em relação a como agir em situações de emergência.

Esses relatos reforçam o impacto do Projeto Lei Lucas e demonstram a relevância de ações educativas que unem conhecimento técnico, responsabilidade social e humanização.

Lei Lucas – A Lei Lucas (13.722/2018) foi criada em homenagem ao menino Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que faleceu após se engasgar durante um passeio escolar.

O caso, que comoveu o país, deu origem a uma lei que tornou obrigatória a capacitação de professores e funcionários de escolas em primeiros socorros — justamente para que vidas não sejam perdidas por falta de preparo.

“Nosso papel como hospital público vai muito além da assistência dentro de nossas paredes. Queremos ser parceiros da comunidade, promovendo ações educativas que salvam vidas e fortalecem a cultura de cuidado e prevenção”, destacou a gerente administrativa Thaynar Costa. “Essa capacitação é um exemplo de como podemos ampliar o alcance da saúde por meio da informação e do preparo das pessoas.”

Sobre o hospital – Com 34 leitos entre operacionais e não operacionais, o Hospital Geral Público de Castelo dos Sonhos é referência regional em atendimentos de baixa complexidade. A unidade oferece consultas, exames, cirurgias e acompanhamentos em sete especialidades médicas: Cirurgia Geral, Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Anestesiologia, Cardiologia e Clínica Médica.

Pertencente ao Governo do Pará, o hospital vem se consolidando como porto seguro para a população local, sempre com foco na inclusão social e no atendimento ético, humanizado e qualificado.

Fonte: Texto: Edson Fonseca e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2025/09:24:32

