Hospital do Sudeste do Pará é referência em Reabilitação Fisioterapêutica e Ocupacional

Centro de Reabilitação fisioterapeutico e ocupacional do HRSP e referencia regional. – (Foto: Ascom HRSP )

Unidade oferece atendimentos especializado para pacientes com lesões traumáticas e em processo de reabilitação pós-cirúrgico

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, destaca-se como referência em reabilitação fisioterapêutica e ocupacional na região de integração Carajás. A unidade oferece regularmente tratamento especializado para pacientes com lesões traumáticas, ou em processo de reabilitação pós-cirúrgico.

O diretor executivo do hospital, Flávio Marconsini, destacou que a unidade possui um centro de reabilitação com equipe multidisciplinar, formada por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que atuam de forma integrada para atendimento aos pacientes.

“Nosso compromisso é criar um ambiente de excelência em reabilitação, onde cada paciente não apenas receba tratamento, mas seja cercado por cuidado e apoio integral, assegurando que retomam suas atividades diárias com qualidade de vida”, afirmou.

O aposentado, Manoel Ferreira Carlos, morador de Marabá, de 55 anos, tem frequentado sessões de fisioterapia na unidade do governo do Pará, há aproximadamente um ano. Ele está em processo de recuperação após uma cirurgia para tratar um tumor, enfrentando as limitações de movimento deixadas pela doença como sequela.

“Desde que comecei as sessões de fisioterapia, minha qualidade de vida melhorou muito. Antes, mal conseguia ficar sentado direito, e hoje já consigo realizar atividades que antes eram difíceis. Gradativamente, percebo uma melhora em minha mobilidade e conforto físico. Agradeço à equipe do hospital pelo cuidado e dedicação em cada sessão, pois têm sido fundamentais para minha recuperação e bem-estar”, enfatizou Manoel Carlos.

Referência

O Centro de Reabilitação do Regional em Marabá, é referência em fisioterapia e terapia ocupacional, priorizando o bem-estar integral dos pacientes. Com um ambiente acolhedor e humanizado, a instituição não apenas busca a recuperação física, mas também se dedica aos aspectos emocionais e sociais de cada usuário.

Lino Andrade é fisioterapeuta e atua na unidade. Ele observa que a instituição oferece atendimentos personalizados e multidisciplinares, focados em auxiliar indivíduos com diversas necessidades físicas. “Utilizamos técnicas de reabilitação que não só visam recuperar a força, mas a flexibilidade e a mobilidade dos membros afetados. Além disso, nossos exercícios e orientações ajudam aliviar a dor e prevenir lesões”.

Alan Ferreira, diretor Assistencial do hospital, enfatizou que o compromisso da instituição transcende a mera abordagem dos sintomas físicos, englobando também a restauração da dignidade e da autonomia de cada paciente atendido.

“Almejamos não apenas restaurar os movimentos perdidos, mas também devolver aos nossos pacientes a liberdade de locomoção com segurança e confiança. Cada sorriso de gratidão e cada conquista dos usuários, são os verdadeiros indicadores de sucesso para nós”, ressaltou.

Doação

O Regional do Sudeste recebeu nesta semana em Marabá, a doação de equipamentos e insumos hospitalares da empresa siderúrgica Sinobras, beneficiando pacientes que frequentam o Centro de Reabilitação da instituição. A doação inclui uma variedade de itens, como bicicleta ergométrica, cama elástica, mini bikes, halteres, tornozeleiras, exercitadores para mãos e dedos, além de faixas elásticas, entre outros.

Gustavo Lacerda, coordenador do serviço de fisioterapia do hospital, destacou que os novos recursos irão fortalecer ainda mais os serviços oferecidos aos pacientes, garantindo um tratamento mais completo e eficaz. “Com essa generosa doação, poderemos ampliar nossas opções de tratamento e oferecer ainda mais recursos aos nossos pacientes. Estamos extremamente gratos por essa parceria, que certamente impactará positivamente na recuperação e qualidade de vida de muitas pessoas que dependem dos nossos serviços de reabilitação”, disse.

Perfil – O Hospital Regional do Sudeste pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A unidade é referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região. Conta com 115 leitos, dos quais 77 são para unidades de internação clínica e médica, e 38 para Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – UTI Adulto, Pediátrica e Neonatal.

Fonte: Ascom/HRSP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/02/2024/07:16:46

