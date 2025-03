Hospital Materno-Infantil de Barcarena se consolida como referência no Baixo Tocantins

(Foto: Reprodução) – A diretora-geral do Hospital, Poliana Rodrigues, destaca a importância da assistência especializada e do atendimento humanizado para mães e bebês.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan vem se consolidando como referência no atendimento a gestantes de alto risco e recém-nascidos para 11 municípios da Região de Integração Tocantins, entre eles Abaetetuba, Acará, Baião, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru e Moju. A unidade oferece serviços de alta complexidade, abrangendo urgência e emergência, atendimento ambulatorial, exames de imagem e laboratoriais, e internação.

A diretora-geral do Hospital, Poliana Rodrigues, destaca a importância da assistência especializada e do atendimento humanizado para mães e bebês. “Nosso objetivo é garantir que as gestantes e os recém-nascidos tenham acesso a um atendimento de qualidade, com estrutura adequada e suporte integral. Trabalhamos para que as mães possam viver essa fase com segurança e acolhimento, independentemente do município de origem”, informa a gestora.

O acesso ao atendimento de urgência ocorre por meio da Regulação Estadual ou diretamente pelo Pronto Atendimento. Já os atendimentos ambulatoriais são direcionados via Regulação Estadual ou destinados a pacientes que já passaram pela internação na unidade.

“O Estado tem investido no fortalecimento da rede de saúde no Baixo Tocantins, com o objetivo de garantir que moradores da região tenham acesso a serviços de saúde de alta qualidade, com um atendimento humanizado e próximo das suas comunidades. Estamos comprometidos em oferecer cuidados adequados e acessíveis, para que todos possam receber o melhor atendimento, com segurança e acolhimento”, garante a secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Gadelha Vaz.

Assistência humanizada – A importância do atendimento especializado é evidenciada no relato de Tayná Farias de Carvalho, mãe de Valentyna, nascida há um mês. Residente em Abaetetuba, Tayná foi encaminhada ao Hospital em 31 de janeiro, após o ultrassom indicar a necessidade de uma assistência mais avançada no pós-parto. “Minha filha precisava nascer em um hospital que tivesse uma melhor assistência no pós-parto. Aqui, eu recebi o total apoio da equipe de saúde, das médicas, da equipe de enfermagem, da psicologia. Me senti abraçada e acolhida por todos”, relata Tayná Farias.

Valentyna precisou ser internada na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), onde é acompanhada há 33 dias. A mãe ressalta que o Hospital garantiu toda a estrutura para que ela pudesse permanecer ao lado da filha durante esse período. Com previsão de alta, a bebê já está sendo referenciada para acompanhamento em outras unidades de saúde, com suporte da equipe hospitalar.

Rede de saúde – A região conta também com o Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa (HRBTSR), situado em Abaetetuba. A unidade proporciona serviços especializados em clínica médica, ortopedia, traumatologia, obstetrícia, ginecologia, mastologia, coloproctologia e urologia.

Com 97 leitos, o Hospital presta assistência 24 horas, além de oferecer o ambulatório de especialidades e exames. Em 2022, foi entregue o Centro de Hemodiálise, com capacidade mensal para 1.638 sessões de diálise. O Centro atende pacientes com insuficiência renal de vários municípios.

A unidade se destaca ainda na captação de órgãos para transplantes, seguindo protocolos rígidos para garantir a segurança do procedimento.

As duas unidades reafirmam o compromisso do Estado em fortalecer a rede de saúde pública no Baixo Tocantins, assegurando que gestantes, recém-nascidos e demais pacientes tenham acesso a serviços de alta complexidade e atendimento humanizado próximo de onde residem.

Fonte: Souza Mateus Souza – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2025/114:47:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...