Hospital Municipal de Novo Progresso emite nota após morte de recém-nascida prematura

Foto: Reprodução | Bebê de 28 semanas aguardava transferência para UTI Neonatal, mas não havia leitos disponíveis no estado.

O Hospital Municipal de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, divulgou uma nota de esclarecimento nesta semana após a morte de uma recém-nascida prematura ocorrida no último dia 18 de julho. Segundo a unidade, a bebê nasceu com apenas 28 semanas de gestação — condição de extrema prematuridade — e, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu após três dias internada.

De acordo com a nota, a gestante já era acompanhada pela rede municipal de saúde e apresentava uma gravidez de alto risco, com histórico de abortos e complicações anteriores. Ela foi atendida no dia 11 de julho com sintomas de trabalho de parto prematuro. Na mesma data, foi solicitada uma vaga para transferência via Sistema Estadual de Regulação, mas não havia leitos disponíveis naquele momento.

No dia 15, diante do agravamento do quadro, foi realizada uma cesariana de emergência. Após o nascimento, a recém-nascida teve sua internação em UTI solicitada com urgência, mas não houve possibilidade de transferência devido à ausência de vagas em todo o estado do Pará.

A bebê permaneceu sob cuidados intensivos no próprio hospital, mas faleceu no dia 18. A direção da unidade afirma que todas as medidas médicas e assistenciais foram adotadas e lamentou profundamente a perda.

Ainda segundo a nota, mesmo com suporte avançado, casos de prematuridade extrema possuem alta taxa de mortalidade. O hospital reforçou que oferece atendimento humanizado às gestantes e realiza, em média, 2,5 partos por dia, mantendo uma das menores taxas de mortalidade perinatal da região.

