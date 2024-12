Hospital Municipal de Novo Progresso Recebe Novos Equipamentos

Foto: Reprodução | Em fase final de construção, o Hospital Municipal de Novo Progresso (PA) recebeu, nesta terça-feira, 17 de dezembro de 2024, uma importante remessa de equipamentos que irão compor sua nova estrutura de atendimento à população. Entre os itens entregues estão:

* ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETRICO MOVEL

* BISTURI ELETRONICO

* BOMBA DE INFUSAO

* CADEIRA DE RODAS ADULTO

* CADEIRA DE RODAS INFANTIL

* CADEIRA DE RODAS OBESO

* ⁠DESFIBRILADOR

* ESCADA 02 DEGRAUS

* FOCO CIRURGICO

* FOCO REFLETOR AMBULATORIAL

* MESA CIRURGICA

* MESA DE MAYO

* BANQUETA

* MONITOR MULTIPARAMETROS

* POLTRONA HOSPITALAR

* SUPORTE DE SORO

* SUPORTE HAMPER

* VENTILADOR PULMONAR

Entre outros itens essenciais para atendimentos hospitalares.

O hospital encontra-se em fase final de construção e está equipado para oferecer uma infraestrutura moderna e eficiente, atendendo às necessidades de saúde da população local. Segundo as autoridades, a chegada de mais equipamentos está prevista, consolidando o objetivo de prestar serviços médicos de alta qualidade à comunidade.

