Hospital recém inaugurado de Castelo de Sonhos fecha as portas

Governador Helder Barbalho (MDB) e comitiva, na inauguração do Hospital em Castelo de Sonhos em Julho de 2020 (Foto:Reprodução) – Contrato entre o Instituto Nacional de Assistência Integral (INAI), que administra unidade hospitalar, e o Governo do Estado, encerra hoje, 15 de Outubro de 2020.

Vejam abaixo o contrato

O contrato que teve início em 15 de Abril com prazo de 180 dias, expirou, em nota a entidade manifestou por não ter interesse em continuar o contrato. Inaugurado no mês de Julho de 2020, o Hospital de Castelo de sonhos, está fechado isso porque, o contrato entre o Instituto Nacional de Assistência Integral (INAI), que administra unidade hospital, e o Governo do Estado, deve encerrou.

Conforme foi divulgado o Instituto não pagou funcionários do hospital no Distrito de Castelo de Sonhos, município de Altamira, estão sem receber há três meses, com o contrato encerrado os hospitais que serviram de Hospital de Campanha por causa da pandemia fecharam e os funcionários foram dispensados.

Nas redes sociais moradores relatam o descaso e reclama que tem que percorrer quilômetros em busca de atendimento médico.

