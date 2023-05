Hospital Regional da Transamazônica abre seletivo com 31 vagas a partir desta quarta-feira

Inscrições, exclusivas pela internet, começam a partir da meia noite desta quarta-feira (17/05) até às 23h59 de sexta-feira (19/05), via endereço eletrônico seletivo.institutoacqua.org.br

O Hospital Regional da Transamazônica (HRPT), em Altamira, sudoeste do Pará, administrado pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sespa), abrirá inscrições para Processo Seletivo destinado à contratação de profissionais para 31 vagas. O edital completo, com indicação dos cargos e salários, estará disponível no endereço eletrônico seletivo.institutoacqua.org.br a partir de (17/05). As inscrições podem ser realizadas da meia noite desta quarta-feira (17) até às 23h59 de sexta-feira (19/05), exclusivamente pela internet.

São ofertadas 31 vagas para as áreas assistencial e administrativa, em cargos de níveis médio, técnico e superior. Por meio da seleção, serão contratados profissionais como enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos, maqueiros e recepcionistas.

Pessoas com deficiência podem realizar a candidatura, pois, do total das vagas, 5% são reservadas para profissionais PCD’s, nos termos da Lei nº 8.213/91.

Inscrições e etapas – O resultado da primeira etapa será divulgado na próxima sexta-feira (19/05). A segunda etapa do processo seletivo consiste na entrega da documentação, que vai até 21 de maio. Mais informações serão disponibilizadas durante o seletivo.

O Hospital Regional Público da Transamazônica atende mais de 20 especialidades, sendo referência para mais de 500 mil pessoas nos nove municípios da região do Xingu: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 17/05/2023/14:25:51

