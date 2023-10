Hospital Regional de Marabá aprimora segurança em transfusões de sangue

Unidade realiza ações de hemovigilância que monitora todas as etapas envolvidas na transfusão de sangue, da coleta à administração ao paciente

Para fortalecer o compromisso com a saúde e o bem-estar dos seus pacientes, o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, vem desenvolvendo na unidade o projeto ‘Hemovigilância em Ação’, para aprimorar os protocolos de segurança nas transfusões sanguíneas.

A iniciativa realizada pela Agência Transfusional da unidade do governo do Pará, conta com palestras de orientações, atividades lúdicas, treinamentos in loco, entre outras ações, que ajudam garantir que todas as etapas envolvidas na transfusão de sangue sejam realizadas com a máxima segurança e qualidade. No hospital, as transfusões auxiliam no tratamento de uma ampla gama de condições médicas, que vão desde cirurgias complexas, até anemias graves e traumas.

“Implementamos no hospital o projeto ‘Hemovigilância em Ação’, processo que monitora rigorosamente todas as etapas envolvidas na transfusão de sangue, desde a coleta até a administração ao paciente. Essa iniciativa garante a segurança dos usuários e previne possíveis complicações decorrentes das transfusões, como reações alérgicas ou incompatibilidades sanguíneas”, explicou a enfermeira da instituição Crisila Reis.

No Regional de Marabá, as ações de hemovigilância contam com o valioso apoio de uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e outros especialistas. Essa colaboração é fundamental para promover a conscientização contínua sobre a importância da implementação de protocolos rigorosos no processo de transfusão sanguínea.

De acordo com Socorro Leão, médica responsável pela agência transfusional da instituição, durante a oficina foi destacada a relevância da melhoria da gestão do sangue, incluindo a implementação do protocolo de PBM – “Paciente Blood Management” (Gerenciamento do Sangue do Paciente).

“O PBM otimiza o uso de sangue, oferecendo uma abordagem mais precisa e personalizada na administração de transfusões sanguíneas. Isso não só garante a segurança dos pacientes, mas também aprimora a eficiência dos procedimentos transfusionais, contribuindo para a prestação de cuidados de saúde mais eficazes e centrados no bem-estar dos indivíduos atendidos”, ressaltou.

A médica enfatizou ainda mais a importância do projeto ao revelar que, na unidade, ele desempenha um papel vital ao disseminar informações cruciais sobre hemoterapia para os profissionais de saúde da instituição por meio do informativo “Gotas de Conhecimento”.

Referência – A Agência Transfusional do Regional de Marabá desempenha papel importante para garantir sangue e hemocomponentes de alta qualidade para pacientes que passaram por transfusões. O setor utiliza mensalmente cerca de 170 bolsas de sangue, provenientes da Fundação Hemocentro do Pará (Hemopa) de Marabá.

O diretor assistencial da unidade, Alan Ferreira, enfatiza o compromisso da agência não apenas em fornecer treinamento e compartilhar informações cruciais sobre o sangue dentro da instituição, mas também em promover regularmente campanhas de doação de sangue, com o objetivo de impulsionar o estoque no Hemopa de Marabá. “As doações de sangue representam atos genuínos de solidariedade, capazes de salvar vidas e infundir esperança naqueles que mais necessitam. Cada doação é um gesto de amor e compaixão inestimável.”

Perfil- O Hospital Regional do Sudeste pertence ao Governo do Pará, é gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). É referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

Fonte:Ascom/HRSP – Com Fotos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/10/2023/16:30:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...